Trapani

Torna a casa dei genitori nonostante divieto di avvicinamento, denunciato

L’uomo avrebbe violato le misure, cui è sottoposto nei confronti dei genitori, presentandosi sotto casa degli stessi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 40enne del posto.

L’uomo avrebbe violato le misure, cui è sottoposto nei confronti dei genitori, presentandosi sotto casa degli stessi. L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze per le vittime allontanando il 40enne che è stato denunciato all’A.G.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sciacca

Carnevale di Sciacca, modalità d’accesso per le persone con disabilità
Politica

Tassa di soggiorno, Controcorrente chiede rendicontazione sull’utilizzo dei fondi ad Agrigento
Apertura

Abusa per tre anni della figlia minorenne della compagna, arrestato
Politica

Ina Picarella è la nuova coordinatrice di Italia Viva a Ribera
Catania

Girava con un coltello ed una falce in macchina, denunciato un 24enne 
Agrigento

Inner Wheel: siglato il “contatto” tra i Club di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina
banner italpress istituzionale banner italpress tv