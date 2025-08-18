Cronaca

Turista tedesco investito ad Alcamo, 38enne muore in ospedale

L'uomo, trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È morto il turista di 38 anni, Mathias Krolop, residente a Rangstorf, in Germania, che ieri pomeriggio era stato investito da una Fiat Panda ad Alcamo Marina (Trapani).

L’uomo, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e ricoverato in condizioni disperate, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Ritrova cellulare rubato grazie a gps e fa arrestare ricettatore
Lampedusa

Naufragio Lampedusa, altre dieci salme pronte a lasciare l’isola
Palermo

Ubriachi al volante e lavoratori in nero, maxi controllo con denunce e sanzioni 
Cultura

“A cena con Sciascia”, secondo appuntamento il 27 agosto a casa Diodoros
Cronaca

Turista tedesco investito ad Alcamo, 38enne muore in ospedale
Apertura

Naro, rapper Nisi non gradito: niente concerto