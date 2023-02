Un messaggio di pace e di integrazione parte da Mazara del Vallo

Un messaggio di pace, integrazione e condivisione del Mediterraneo parte da Mazara del Vallo attraverso un murale realizzato dall’artista del territorio trapanese Fabio Ferrara, noto tra i writers come “Hira”. L’iniziativa rappresenta l’ultimo atto del progetto “Helios”, finalizzato all’integrazione dei giovani NEET che non lavorano e non studiano fino a 35 anni e delle donne nel comparto ittico e finanziato dal programma europeo ENI CBC MED.

Il progetto è stato portato avanti negli ultimi tre anni dal Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap. Tra le diverse azioni progettuali previste era prevista anche la promozione e divulgazione dei principi della “Blu Economy” attraverso espressioni artistiche. Nello specifico, si è scelto di intervenire attraverso un murale. Il Distretto della Pesca ha coinvolto l’Amministrazione Comunale della Città di Mazara del Vallo per l’implementazione dell’attività. Il Sindaco, Salvatore Quinci, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa del Distretto di donare un’opera muraria artistica alla città di e ha dunque messo a disposizione il sito sul quale il murale è stato realizzato.

La giunta comunale ha espresso la volontà che l’opera venisse realizzata nel cuore pulsante delle attività legate alla pesca e al mare, indicando quale sito una delle pareti esterne del mercato ittico del Largo dello Scalo, nell’area dello storico porto canale peschereccio di Mazara del Vallo, dove vi è anche la possibilità di fruire di un servizio di trasporto per i turisti tra le sponde del fiume Mazzaro mediante una chiatta. Pertanto, alla presenza del Sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, del Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap, Nino Carlino, e dei rappresentanti della “Campisi Communication”, si è proceduto all’inaugurazione dell’intervento artistico. A introdurre e presentare i rappresentanti istituzionali è stato Francesco Foraci che ha coordinato per il Distretto della Pesca tutte le azioni del progetto Helios a Mazara del Vallo e all’estero per tutta la sua durata. Il Presidente del Distretto della Pesca nel suo intervento ha ringraziato il Sindaco per avere accolto il dono che il Distretto ha fatto alla città. Da parte sua, il Sindaco Quinci ha manifestato compiacimento per l’opera realizzata e ha ribadito l’importanza della cooperazione per la risoluzione delle numerose problematiche sul tappeto, mostrandosi altresì disponibile a future prossime collaborazioni con il Distretto della Pesca e Crescita Blu.