Vede i carabinieri e getta 300 grammi di cocaina dal finestrino, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza un uomo del posto di 43 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista dei militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, tentava di disfarsi di un involucro bianco gettandolo dal finestrino per accelerare la marcia in modo da dileguarsi. I Carabinieri però hanno recuperato tempestivamente l’involucro per poi riuscire a fermare e identificare l’uomo.

Dall’ispezione dell’involucro bianco recuperato dai militari è risultata la presenza di oltre 25 gr. di hashish e quasi 300 gr. di cocaina, motivo per il quale l’uomo è stato tratto in arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.