Agrigento

Morto per una infezione all’ospedale di Agrigento, assolto ex direttore sanitario 

All’ex direttore sanitario Seminerio, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, veniva contesta la mancata attivazione del comitato operativo

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Il tribunale di Agrigento ha assolto l’ex direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio – Antonello Seminerio – dall’accusa di omicidio colposo. La procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. La vicenda scaturisce dalla morte, avvenuta il 22 ottobre 2015, dell’ottantunenne Carmelo Cimino.

L’uomo si presentò al pronto soccorso dell’ospedale, accompagnato dal figlio, il 2 settembre 2015. Era in uno stato confusionale. Così fu deciso il trasferimento nel reparto di medicina ma le sue condizioni continuarono a peggiorare. Una tac al torace svelò nei giorni successivi una infezione. Il 22 ottobre l’anziano morì al San Giovanni di Dio. All’ex direttore sanitario Seminerio, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, veniva contesta la mancata attivazione del comitato operativo. I familiari della vittima sono rappresentati dall’avvocato Daniela Ciancimino.

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