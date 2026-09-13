Incendio distrugge auto e danneggia prospetto di un’abitazione a Campobello, indagini 

Un incendio la cui natura è ancora tutta da accertare ha distrutto un’auto, di proprietà di una trentenne ma in uso al compagno, e danneggiato il prospetto di un’abitazione. È successo la scorsa notte nei pressi di via Vittorio Veneto, a Campobello di Licata.

Il rogo ha carbonizzato una Lancia Delta in uso ad un operaio di 33 anni del posto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere in zona che possano fare luce sull’origine del rogo.