PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha preso parte alla cerimonia che si è svolta alla caserma Lungaro, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. “A 33 anni dalla strage di via D’Amelio – ha dichiarato […]