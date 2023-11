Violenza donne: botte e finto suicidio, arrestato pregiudicato

E’ accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna il pregiudicato ricercato di Pozzallo, arrestato appena sceso dall’aereo dai carabinieri della Stazione di Rosolini e della Sezione Operativa della Compagnia di Noto. I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Ragusa. La vittima si era rivolta ai carabinieri per denunciare le numerose aggressioni, intimidazioni e minacce subite dall’ex convivente, che aveva inscenato persino un tentativo di suicidio in diretta su un social network per convincere la donna a riprendere la relazione. L’uomo, irreperibile dal 27 ottobre, e’ stato rintracciato nell’aeroporto Fontanarossa di Catania e condotto nel carcere di Ragusa