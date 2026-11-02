Ultime Notizie

10eLotto, vinti 100mila euro in Sicilia

Venerdì in Via Etna ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, centrato un colpo da 100mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 30 e sabato 31 ottobre, alla regione sono andati premi totali per un valore di oltre 111mila euro. Venerdì in Via Etna ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, centrato un colpo da 100mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro. Sabato presso il punto vendita in Via Roma a Belpasso (CT) messo a segno un 6 Oro da 6.250 euro e nello stesso concorso un 8 Doppio Oro vale 5mila euro a Milazzo, in provincia di Messina presso l’esercizio in Via San Domenico. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi da inizio anno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”
Agrigento

Contrasto criminalità giovanile, perquisizioni e controlli anche nell’Agrigentino
Apertura

Malore mentre è in sella alla sua bici, morto dipendente di banca di 57 anni 
Agrigento

Lavoratore in nero e carenze igienico-sanitarie, sanzionati due ristoranti 
Apertura

Imprenditore ucciso a colpi di fucile, parenti e amici sentiti tutta la notte dai carabinieri
banner italpress istituzionale banner italpress tv