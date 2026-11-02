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Ruba un pc dell’ASP ma le telecamere lo incastrano: denunciato

Il ladro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di “furto aggravato”.

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

E’ di qualche settimana fa il furto in danno di una struttura sanitaria, avvenuto di notte a San Gregorio di Catania, per il quale i Carabinieri della locale stazione, al termine delle attività investigative, hanno identificato e denunciato un 36enne.

A presentarsi in caserma è stata la responsabile della struttura, nonché dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Gravina di Catania, che ha denunciato che qualcuno si era introdotto nei locali dell’ASP e aveva rubato un computer. Intervenuti sul luogo dell’evento, in sinergia con la Centrale Operativa, i militari dell’Arma hanno effettuato un accurato sopralluogo, acquisendo e passando al setaccio le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della struttura sanitaria. In tal modo, i Carabinieri hanno accertato che un uomo, dopo aver sfondato una parete in cartongesso ubicata al piano terra, era entrato nella stanza dell’accettazione e aveva afferrato un pc per poi fuggire dalla porta antipanico. Gli “occhi” delle telecamere hanno però immortalato l’uomo, riconosciuto subito dai militari dell’Arma per un 36enne residente ad Acireale e già noto per pregresse vicende giudiziarie, in particolare per aver commesso reati contro il patrimonio.  

Il ladro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di “furto aggravato”. 

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