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Gioco abusivo e controlli alle strutture ricettive, scattano sanzioni

Task force Carabinieri, ADM e Polizia Municipale

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Catania, nell’ambito delle attività di contrasto al gioco illegale e alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano le strutture turistico alberghiere-ricettive e le attività commerciali, hanno avviato diverse verifiche nel centro del capoluogo etneo.  In collaborazione con personale dell’Agenzia dei Monopoli e della Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo mirato presso un punto gioco nei pressi di Corso Sicilia dove hanno riscontrato irregolarità. 

In particolare, sono state scoperte difformità rispetto alla licenza con intimazione al ripristino entro 30 giorni, nonché, la presenza di un dipendente non abilitato alla gestione delle apparecchiature slot, con conseguente segnalazione alla Questura.  Il titolare di una struttura turistico ricettiva in zona via Etnea/via Monserrato, un 28enne catanese, è stato sanzionato amministrativamente per un importo di 1.032 euro in quanto è stato riscontrato per la sua attività il mancato rispetto delle norme urbanistiche e la mancata conformità della capacità alloggiativa.  

Nel corso dell’ispezione, effettuata invece presso un bar nei pressi di via San Nicolò Al Borgo, il titolare, un 42enne catanese, è stato sanzionato per un importo di 173 euro perché aveva occupato abusivamente il suolo pubblico.   Per l’occupazione di aree pubbliche mediante espositori, tavoli, merci o altre strutture è necessario il rilascio di specifiche concessioni per l’utilizzo di marciapiedi, carreggiate, piazze o altri spazi comuni. Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per assicurare la libera circolazione dei pedoni, l’accessibilità per persone con disabilità, la sicurezza urbana e una corretta fruizione degli spazi da parte della collettività.

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