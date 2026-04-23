Agrigento

25Aprile, raccolta regolare dei rifiuti ad Agrigento

Rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento, sabato 25 aprile, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta dell’organico e dei metalli; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente. In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile, che il sabato è prevista in Piazza del Vespro, nel quartiere Villaggio Mosè.

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