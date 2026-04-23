25Aprile, raccolta regolare dei rifiuti ad Agrigento

Ad Agrigento, sabato 25 aprile, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta dell’organico e dei metalli; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente. In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile, che il sabato è prevista in Piazza del Vespro, nel quartiere Villaggio Mosè.