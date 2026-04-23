Agrigento
25Aprile, raccolta regolare dei rifiuti ad Agrigento
Rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile
Ad Agrigento, sabato 25 aprile, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta dell’organico e dei metalli; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente. In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile, che il sabato è prevista in Piazza del Vespro, nel quartiere Villaggio Mosè.
Redazione
0 commenti