Anas, consegnati in via d’urgenza i lavori al viadotto Milena

Anas ha consegnato in via d’urgenza i lavori al viadotto Milena, sito al km 39,800 della strada statale 189 “Della Valle del Platani”, nel territorio dell’agrigentino. Per inadempienze contrattuali della precedente, i lavori sono stati affidati a una nuova impresa esecutrice che è stata formalmente richiamata al rispetto di tempistiche stringenti, in considerazione della rilevanza dell’infrastruttura e delle ricadute sul territorio.

Nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento, al fine esclusivo di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, sono state adottate limitazioni alla transitabilità dell’opera, tuttora in vigore, in coerenza con le risultanze tecniche disponibili. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di gennaio del 2027, l’importo complessivo per la realizzazione dell’opera è pari a € 3,9 milioni di euro.

Anas continuerà a garantire il costante monitoraggio dell’opera e l’adozione di ogni misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza della circolazione.

Il commento dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò: “La consegna dei lavori al viadotto Milena è una notizia attesa da troppo tempo dai cittadini dell’agrigentino. Un’infrastruttura strategica come questa non può restare ostaggio di inadempienze contrattuali: bene che Anas abbia agito con fermezza, risolvendo il contratto con la precedente impresa e procedendo con urgenza al nuovo affidamento. La Regione Siciliana ha seguito con attenzione ogni fase di questa vicenda e continuerà a farlo, nell’interesse di una comunità che merita risposte concrete e cantieri che avanzano. Gennaio 2027 deve essere una data certa, non un’altra scadenza da spostare.”

A margine dell’incontro, il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, l’Ing. Nicola Montesano, ha dichiarato: “Oggi aggiungiamo un tassello importante alla viabilità agrigentina. Tutti gli abitanti del luogo sanno quanto sia strategico il viadotto Milena. Dopo varie vicissitudini che non erano dipese da noi e che avevano portato a cambiare l’impresa esecutrice dei lavori, finalmente riusciamo a sbloccare una situazione di impasse che penalizzava certamente gli utenti ma anche la stessa Anas. Oggi i lavori sono stati affidati ad altra impresa e siamo confidenti sul fatto che riusciremo a recuperare il gap che si era accumulato sui lavori e a restituire l’opera all’utenza secondo i nuovi tempi contrattuali”.

Cronistoria del viadotto Milena

Il viadotto Milena è stato realizzato su un progetto del 1968. Nel tempo è stato oggetto di specifiche campagne di indagine finalizzate alla valutazione dello stato di conservazione e della funzionalità dell’opera.

Negli ultimi anni, gli esiti di queste verifiche hanno evidenziato la necessità di eseguire un intervento organico di manutenzione straordinaria, finalizzato al ripristino delle condizioni di piena funzionalità e sicurezza dell’infrastruttura, nonché al miglioramento della fruibilità della tratta stradale a beneficio dell’utenza e del contesto socioeconomico territoriale servito.

L’intervento è stato avviato mediante consegna parziale dei lavori il 7 settembre 2021. Tuttavia, nel corso dell’esecuzione, l’impresa appaltatrice ha posto in essere reiterate inadempienze contrattuali. Tali inadempimenti hanno determinato un rilevante ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni, quantificato in oltre 496 giorni rispetto al termine contrattuale fissato al 14 settembre 2023.

In relazione a quanto accaduto, Anas ha disposto, nel mese di aprile 2025, la risoluzione del contratto, avviando contestualmente le procedure amministrative finalizzate all’individuazione di un nuovo operatore economico per il completamento delle opere.