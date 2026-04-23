Agrigento

81° anniversario della Liberazione d’Italia, la cerimonia alla Villa Bonfiglio di Agrigento

La cerimonia militare avrà inizio alle ore 10

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sabato 25 aprile 2026, alle ore 10:00, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, presso il Monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” in Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) nonché delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

I momenti solenni della celebrazione saranno impreziositi dagli interventi musicali della Banda “Vincenzo Bellini” del Comune di Siculiana e della Banda del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento.

Gli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo “Leonardo” di Agrigento leggeranno una testimonianza storica sul ruolo delle donne nella Resistenza legata al progetto svolto dall’Associazione Virago del citato Istituto, nell’ambito del progetto didattico dell’Archivio di Stato di Agrigento “Ogni banco ha la sua storia. Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica”.

Al termine della cerimonia militare, la cittadinanza potrà assistere alle esibizioni artistiche delle citate bande musicali che eseguiranno alcuni brani tratti dai propri repertori.

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