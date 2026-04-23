Sicilia

Giornalisti, Ordine e Assostampa: “Più controlli contro abusivi”

La Giunta regionale chiede ai procuratori della Repubblica un maggior impegno sul fronte giudiziario a difesa della professione giornalistica e della qualita' dell'informazione".

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

L’Associazione siciliana della stampa (Fnsi) “condivide con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia la preoccupazione per il diffondersi dell’abusivismo nella professione giornalistica”. La Giunta regionale sottolinea in una nota che “l’abusivismo incide pesantemente sulle dinamiche del mercato del lavoro producendo un abbassamento delle retribuzioni e allontana le migliori professionalita’. Senza contare che la diffusione di cosiddetti ‘comunicati stampa’, prodotti da non iscritti all’Ordine dei Giornalisti, senza il filtro della professione, finisce per inquinare il pubblico dibattito con comunicazioni non verificate, spesso false e propagandistiche”. Gli abusivi “sfuggono al controllo dell’Ordine dei giornalisti che non puo’ contestare alcuna norma deontologica su chi non e’ iscritto agli elenchi professionali. E questo avviene in un quadro repressivo che vede solo raramente contestato l’esercizio abusivo della professione e ancor piu’ raramente sanzionato l’abusivismo. La Giunta regionale chiede ai procuratori della Repubblica un maggior impegno sul fronte giudiziario a difesa della professione giornalistica e della qualita’ dell’informazione”.

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