5 fatti interessanti sui casinò online in Italia

I casinò online in Italia sono diventati il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di gioco d’azzardo in Italia per svariati motivi. A tal proposito, Luigi Conti, editore del sito di roulette online italiano roulette-on-line.it, afferma: “Il settore del casinò online in Italia ha visto molti progressi negli ultimi dieci anni e soprattutto durante il periodo della pandemia di Covid-19, quando ha praticamente rimpiazzato il gioco nelle sale dei casinò italiani che rimasero chiusi”. In questo articolo andiamo a scoprire 5 fatti interessanti riguardanti questo settore e che molto probabilmente hanno contribuito al suo successo nel nostro paese.

Sono regolamentati dallo Stato e supervisionati da ADM

Uno dei fatti interessanti sui casinò online in Italia è certamente quello della regolamentazione. I casinò online italiani infatti devono essere regolamentati dalle autorità competenti, nominate direttamente dal governo e quindi dallo Stato. In Italia, l’autorità competente in materia è l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che a sua volta fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per poter operare in Italia, un casinò deve necessariamente ottenere la licenza GAD (Gioco a Distanza) da parte dell’ADM, e ciò assicura che lo stesso casinò venga verificato, controllato e monitorato al fine di assicurare gli alti standard di trasparenza, sicurezza e affidabilità economica richiesti dalle autorità. I casinò online ADM sono gli unici che possono garantire al giocatore un ambiente di gioco sicuro, serio ed affidabile. Per riconoscerli, occorre recarsi sull’homepage del sito e controllare la presenza del simbolo dell’ADM e del numero di concessione GAD. I casinò online italiani devono avere il dominio .it.

Il generatore di numeri casuali

I giochi elettronici dei casinò (quindi non parliamo dei tavoli live) funzionano in base a dei numeri casuali, che vengono generati da degli RNG, dei software architettati proprio per la creazione di numeri casuali. Questi sono importanti perché dietro ogni combinazione alle slot machine, dietro ogni giro alle roulette o blackjack (in formato software), vi sono in realtà dei numeri, generati casualmente.

Gli RNG devono essere ben funzionanti e “giusti”, poiché solo in questo modo possono garantire ai giocatori l’equità nel gioco, ovvero le stesse probabilità di vincita a tutti i giocatori a parità di condizioni. Vi sono delle società esterne, indipendenti, che controllano periodicamente il corretto funzionamento degli RNG.

Il casinò live online consente di giocare con veri croupier e veri casinò

Riprendendo il discorso del successo, tra gli aspetti più apprezzati dai giocatori negli ultimi anni vi è quello del gioco in modalità live. Il casinò live online consente di giocare in diretta streaming su veri tavoli di casinò, con veri dealer, in collegamento da veri casinò. Si tratta di fatto della modalità più realistica che esista dopo quella dal vivo.

I croupier e i dealer sono veri professionisti e possono comunicare con gli utenti a voce, mentre i giocatori possono porre loro domande tramite la chat, in cui sono presenti anche altri giocatori con cui chiacchierare per passare il tempo. Il collegamento avviene da veri casinò, poiché per legge solo nei veri casinò è possibile disporre di tavoli di gioco.

I casinò online offrono dei bonus per i giocatori

Un altro aspetto interessante sui casinò online è quello riguardante i bonus. È ormai prassi comune, da parte dei casinò online, offrire ai nuovi clienti dei bonus di benvenuto per apprezzare al meglio la propria offerta di gioco. Il bonus di benvenuto consiste in una percentuale di bonus calcolata sull’ammontare del deposito. In questo modo, i casinò riescono a offrire anche fino a 1.000€ di bonus, che vanno a sommarsi al credito depositato per giocare.

Ci sono tanti tipi di bonus. Per i nuovi iscritti generalmente comprendono il bonus senza deposito ai nuovi iscritti, i free spin per le slot machine online. Per gli utenti già iscritti, invece, generalmente i bonus si concentrano sui free spin e su bonus calcolati sulle ricariche (più rari).

Si può giocare anche gratuitamente

Forse non tutti sanno che sui casinò online in Italia è possibile giocare anche gratuitamente, ovvero con soldi finti. I casinò online hanno interesse a far provare i propri giochi, e i giocatori hanno tanti vantaggi nel provare i giochi con del credito virtuale prima di giocarci con vero denaro. Perciò è un’opzione win-win. Per giocare gratuitamente basta iscriversi, verificare il conto di gioco e, una volta che si passa il mouse sull’anteprima di gioco, si può scegliere l’opzione “Prova”.

Questa opzione tuttavia non è disponibile per i tavoli live, dove è consentito giocare solo con credito reale. Tuttavia, si può giocare gratuitamente a migliaia di slot e sui tavoli da casinò in formato software, come ad esempio alle tante varianti di roulette e blackjack. È anche un ottimo modo per prendere confidenza con le regole di gioco, nel caso non si conoscano perfettamente.

Oggi l’offerta di gioco non è più solo quantità, ma soprattutto qualità del servizio e garanzia di un ambiente di gioco sicuro e trasparente.