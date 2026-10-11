Abbandonano vecchi frigoriferi in strada, Di Bennardo: “Spettacolo indecente

Abbandonano dei frigoriferi lungo la strada che porta al Centro raccolta dei rifiuti di San Biagio Platani. “Davvero un bel gesto di inciviltà, soprattutto considerando che il nostro Centro funziona alla grande ed è a disposizione di tutti proprio per conferire correttamente i rifiuti”, dichiara amareggiata e arrabbiato il primo cittadino Salvatore Di Bennardo.

“Evidentemente fare qualche metro in più per smaltire le cose come si deve è un’impresa titanica… molto più semplice sporcare, lasciare il problema agli altri e dimostrare quanto poco rispetto si abbia per l’ambiente e per la comunità. Complimenti davvero”, sottolinea il sindaco che ha già avviato mandato alla polizia locale di verificare le immagini delle telecamere e cercare di risalire ai responsabili.“Ricordiamo che l’abbandono di rifiuti può comportare sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla legge, anche conseguenze penali. Quindi, caro fenomeno, la prossima volta utilizza il CCR per quello per cui è stato creato e risparmiaci questo spettacolo indecente perché il rispetto per l’ambiente e per la comunità non è un optional”, conclude Di Bennardo.