I Vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per un incendio in un’abitazione in via Luigi Castiglione, a Catania. Le fiamme erano visibili dal tetto dell’abitazione e si è reso necessario anche l’intervento di un’autoscala e di due autobotti. Non ci sono feriti. Al momento, risulta disperso “Eros”, un meticcio di rottweiler, il cane del proprietario dell’abitazione.