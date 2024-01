Agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato per truffa on-line un 29enne di Crotone, che aveva messo in vendita un trattore. Il giovane, però, dopo aver incassato 4.600 euro versati dall’acquirente con tre bonifici, non aveva consegnato il mezzo all’imprenditore agricolo di Pachino che lo aveva acquistato.