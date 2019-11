Ad Agrigento il 56° Convegno internazionale di studi pirandelliani

“Suo marito – la maschera di un’autobiografia e altro” è il titolo del 56° Convegno internazionale di studi pirandelliani che si svolgerà dall’1 al 3 dicembre ad Agrigento, grazie all’impegno della Regione siciliana e dal vicepresidente Gaetano Armao, il contributo del Parco della Valle dei Templi e lo sponsor di Coopculture.

Dopo aver fatto ritorno al Palacongressi, il convegno prosegue il cammino tracciato dal suo fondatore, il professor Enzo Lauretta, con lo scopo di tenere sempre aggiornata la critica e la ricerca sull’opera pirandelliana, promuovendo nuove analisi e letture.

Saranno presenti 15 province italiane, 30 Istituti di Scuola media superiore provenienti da tutta Italia comprese 6 province siciliane, oltre a studiosi di diverse Università italiane e straniere quali Germania, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera, per un totale di circa 500 convegnisti.

Il convegno, promosso e organizzato dal Centro nazionale studi pirandelliani, presieduto dal prof. Stefano Milioto, rappresenta una occasione perfetta per approfondire in presa diretta l’opera dello scrittore siciliano, e insieme uno straordinario strumento di conoscenza della cultura della terra da cui l’autore prende ispirazione; ma è anche un momento di grande importanza per Agrigento a seguito della notevole presenza di persone che porta in città e quindi della conseguente ricaduta economica che ha sul territorio.

Eccone in dettaglio il diario dei lavori.

1 dicembre ore 9.00: Indirizzi di saluto – Apertura dei lavori

Relazioni: Suo marito romanzo pirandelliano; Rino Caputo, Università di Roma “Tor Vergata”; Il dono della poesia e la prosa del mondo. Temi e figure dell’umorismo in Suo marito; Pasquale Guaragnella, Università di Bari; Il teatro in Suo marito, Paolo Puppa, Università di Venezia .

Comunicazioni: Il milieu romano di Suo marito, Pietro Milone, Roma; Riscrivere Suo marito; Corrado Peligra, Catania; ore 16.00/18.00: Prova estemporanea di Scrittura Creativa; ore 21.00: XVII Rassegna Nazionale del Corto cinematografico;

2 dicembre ore 9.00:

Relazioni: Pirandello e un’abiura ritrattata. L’inconclusa riscrittura di Suo marito; Aldo Morace, Università di Sassari; Suo marito, una “lettura pepata”; Sarah Zappulla Muscarà, Università di Catania.

Comunicazioni: Maurizio Gueli e Fabrizio Cavalena: la stessa maschera di Pirandello; Domenica Elisa Cicala, Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, Germania; Il ruolo femminile e il ruolo maschile in Suo marito, Alice Flemrova, Università Carli IV Praga, Repubblica Ceca; ore 14.30:Escursione Valle dei templi e Casa natale Pirandello.

3 dicembre ore 9.00:

Relazioni: Suo marito: un capitolo di autobiografia pirandelliana; Anna Maria Andreoli, Università della Basilicata; Suo marito e i social media, Michael Röessner, Istituto di studi culturali e storia del teatro dell’Accademia austriaca delle scienze, Vienna – Austria

Comunicazioni: Maschere pirandelliane in Suo marito, Bart Van den Bossche, Università Cattolica di Lovanio: Suo marito tra satira e umorismo ossia l’atteggiamento ambivalente di Pirandello nei confronti dei letterati; Thomas Klinkert, Università di Zurigo. ore 16.30:Riunione con i Docenti e Coordinatori per il 57° Convegno; ore 18.00: Lettera di Svevo a Pirandello; di e con Paolo Puppa.

Consegna dei Premi Pirandello 2019: Premio Cortometraggio; Premio Scrittura Creativa; Premio Scrittura Estemporanea; Premio Tesina