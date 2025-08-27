Palermo

Agente penitenziario ferito da un detenuto al Pagliarelli

Ha riportato diversi traumi tra cui uno grave alla spalla

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

 Un agente penitenziario è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Pagliarelli, a Palermo riportando diversi traumi, tra cui uno più grave a una spalla. La prognosi è di un mese.

“L’agente si è trovato faccia a faccia con un detenuto che lo ha offeso e poi l’ha colpito. Una violenza inaudita portata in carcere – dice il segretario nazionale del Consipe, Francesco Davide Scaduto – da chi ha commesso reati manifestando all’esterno gli stessi atteggiamenti di prepotenza”.

