Palermo
Agente penitenziario ferito da un detenuto al Pagliarelli
Ha riportato diversi traumi tra cui uno grave alla spalla
Un agente penitenziario è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Pagliarelli, a Palermo riportando diversi traumi, tra cui uno più grave a una spalla. La prognosi è di un mese.
“L’agente si è trovato faccia a faccia con un detenuto che lo ha offeso e poi l’ha colpito. Una violenza inaudita portata in carcere – dice il segretario nazionale del Consipe, Francesco Davide Scaduto – da chi ha commesso reati manifestando all’esterno gli stessi atteggiamenti di prepotenza”.
Redazione
