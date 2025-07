Aggiudicata gara d’appalto per manutenzione sulle strade provinciali della zona ovest

Continua l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, presieduto dal Giuseppe Pendolino, per il miglioramento delle condizioni delle strade di propria competenza. E’ stato infatti firmato il contratto d’appalto per l’affidamento dell’accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione straordinaria che riguardano un numero considerevole di strade del comparto ovest. Il contratto è stato sottoscritto dal Segretario Generale del Libero Consorzio avv. Pietro Amorosia, dal direttore del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo Di Carlo e dal legale rappresentante dell’impresa San Francesco Srl (avv) – Mauro Costruzioni Generali srl (aus), con sede a Favara, aggiudicataria della gara per un importo contrattuale complessivo di 1.318.000,00 euro più Iva (compresi 39.540,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Il Presidente Giuseppe Pendolino evidenzia come grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la situazione della viabilità interna vada progressivamente migliorando dopo anni di insufficienti trasferimenti alle ex Province che non hanno reso sempre possibile una puntuale manutenzione dei vari tracciati.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 730 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, e saranno possibili grazie al finanziamento ottenuto dai fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) e destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza.

Le strade interessate da questi lavori sono le seguenti

SP 04 – Strada Valle dei Templi (Panoramica)

SP 27 – Realmonte – Capo Rossello

SP 29 A – Montallegro- Cattolica Eraclea

SP 30 – Cattolica Eraclea – SS 115 – Rovine di Eraclea Minoa

SP 32 – Ribera (SS 115) – Cianciana (SS 118)

SP 33 – Ribera – Secca Grande (SS 115)

SP 35-A – Portella di Sciacca – Lucca Sicula

SP 35-B – Lucca Sicula – bivio SS. 386

SP 36 – Bivio SS 115 – S. Anna – Bivio Caltabellotta

SP 37 – Sciacca – Caltabellotta – San Carlo

SP 39 – dalla SS 624 (ex SS 188) alla SP 79 (ex SS 115 dir. Ponte Carboj)

SP 40 – Menfi (bivio SP 79 ex SS 115) – Porto Palo

SP 41 – Menfi – bivio Misilbesi

SP 42 – Menfi-Partanna

SP 43 – Montevago – alla Menfi Partanna

SP 44-A – Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 (staz. Gulfa) – Santa Margherita di Belice

SP 44-B – Santa Margherita di Belice – Salaparuta

SP 45 – n. 9 di Veneria alla SP 44 B Santa Margherita di Belice – Salaparuta

SP 47 – S.Anna – Villafranca Sicula

SP 48 – SS 115 alla SP Menfi Partanna

SP 49 – dalla SP 79 (ex SS 115) alla stazione Maragani

SP 50 – dalla SP 79 (ex SS 115 ponte Carboj) alla SP 40 Porto Palo

SP 54 – Sciacca – Monte Kronio

SP 57 – Ribera (bivio SP 61) – Borgo Bonsignore

SP 61 – Montallegro – Ribera

SP 68 – Realmonte – Punta Grande – Capo Rossello

SP 69 – Sambuca – Adragna

SP 70 – Sambuca – Stazione Gulfa

SP 76 – Sciacca – Salinella ( SS115 bivio S.Anna)

SP 79-A – Sciacca – Menfi

SP 79-B – Menfi – conf. prov. Trapani

SP 83 – dalla SP 44-A S.M.Belice- Salaparuta alla SS 624 (confine prov. di Palermo)

SP 86 – Ribera – Magone SS115

SP 87 – Montallegro – Bovo Marina

SP 88 – dalla SP 36 (km 5.000) alla SP 47 S. Anna Villafranca