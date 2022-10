Agrigento, cade dalla scala nel suo ristorante: ferito 54enne

Un ristoratore cinquantaquattrenne di Agrigento è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava allestendo la sala. Il fatto è avvenuto in mattinata in un esercizio commerciale del centro storico, a poca distanza da via Atenea. L'uomo ha perso l'equilibrio cadendo per terra. Nell'impatto sono andati distrutti piatti e bicchieri. Ed è stato proprio il frastuono ad aver attirato l'attenzione del personale. Immediati i soccorsi con il trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio. Le condizioni dell'uomo, che ha riportato diversi traumi, non sono fortunatamente particolarmente gravi.