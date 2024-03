Agrigento Capitale Cultura 2025 tra i protagonisti dell’ITB a Berlino

Grande interesse sta suscitando Agrigento con il suo territorio alla Borsa internazionale del Turismo di Berlino, che si svolge fino a domani 7 marzo ed è indirizzata ai professionisti del settore. Il Distretto Turistico Valle dei Templi è presente all’ITB Berlin, esposizione internazionale del turismo e del viaggio tra le più importanti al mondo, per promuovere il Comune capoluogo nell’anno 2025, quando Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, nonché le numerose destinazioni, prime fra tutte la Valle dei Templi e la Costa del Mito.

Oggi si è svolta una conferenza stampa con l’assessore del Turismo, Elvira Amata, il consigliere dell’Enit, Sandro Pappalardo, e i rappresentanti delle DMO nello stand dell’Agenzia Nazionale del Turismo. L’amministratore del Distretto Turistico – DMO Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, ha presentato le novità di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, in particolare le nove iniziative ispirate all’acqua, tra cui la mostra “Banksy Humanity collection” e il programma Le Piazze della Capitale, ispirato ai grandi scrittori del luogo, come Pirandello Sciascia Camilleri, che coinvolgerà Agrigento a marzo, giugno, settembre e dicembre 2025.

Sin da ieri, 5 marzo, sono stati numerosi gli appuntamenti, che hanno impegnato la DMO con i tour operator di ogni Continente. L’agnello pasquale di Favara è stato una sorta di mascotte della pasticceria del territorio ed ha attirato la curiosità di operatori del settore e giornalisti, così come la bandiera della Felicità di Farm Cultural Park: L’agnello è stato infine consegnato alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla presenza del consigliere Enit, Pappalardo. L’impegno nella promozione del territorio proseguirà ancora a Berlino in questa straordinaria vetrina che conta in genere più di 170.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.