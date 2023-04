Agrigento Capitale della Cultura, Articolo 9: “Frutto di azioni iniziate anni fa”

Dopo la straordinaria manifestazione di Palermo, a Villa Malfitano-Whitaker, Art.9, associazione che si occupa della Cultura e del patrimonio storico-artistico, esprime gioia e autentica commozione per la recente proclamazione di Agrigento a “Capitale italiana della Cultura” per il 2025.

Da “siciliani per cultura” e promotori della militante difesa della Grande Bellezza della nostra Isola, non possiamo che esultare per il prestigioso riconoscimento che premia la tenacia, la competenza, la visione di una intera comunità che si è stretta intorno a un sogno divenuto realtà. Un plauso che va al sindaco di Agrigento Franco Miccichè, all’Assessore Regionale dei Beni Culturali Francesco Scarpinato, al progettista Roberto Albergoni e a tutte le forze sociali, politiche e culturali che hanno dato un contributo. Molte testate giornalistiche, per raccontare questa vittoria, nelle scorse ore hanno sottolineato come costituisca un riscatto per Agrigento che, da Città spesso in passato citata per l’abusivismo edilizio, si afferma oggi come Capitale della Cultura: a questo proposito, noi affermiamo con decisione che la crescita di una comunità parte da lontano, si costruisce e si cementa nelle azioni di tanti che, nel tempo, forti di una visione dell’avvenire, hanno determinato il cambiamento