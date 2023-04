Agrigento, chiesto nuovo processo per comandante Carabinieri

False accuse a un collega a capo di un reparto Anticrimine del Ros di Palermo con la finalità di farlo finire ingiustamente a processo. Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, chiede un nuovo rinvio a giudizio per il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento: il colonnello Vittorio Stingo è accusato di calunnia. L’episodio si inquadra nell’ambito di una precedente inchiesta per la quale Stingo è imputato, davanti al gup Micaela Raimondo, per rivelazione di segreto di ufficio insieme ad atri due ufficiali: Augusto Petrocchi, capitano della compagnia dell’Arma di Licata e il capitano Carmelo Caccetta, ex comandante del Nucleo operativo radiomobile della stessa compagnia. L’accusa, nel primo procedimento, è fuga di notizie tutta interna all’Arma rischiando di mettere a rischio l’indagine che portò all’arresto, lo scorso 4 luglio, del maresciallo Gianfranco Antonuccio che era indagato per un presunto giro di tangenti.

La nuova richiesta di rinvio a giudizio per calunnia a carico di Stingo – i due procedimenti potrebbero essere unificati e confluire in un’unica udienza preliminare – consiste nell’avere mentito ai pm – è l’ipotesi della procura – in occasione dei due interrogatori, insieme al suo legale Salvatore Pennica, con cui si difendeva dall’accusa di rivelazione di segreto di ufficio. In particolare avrebbe negato di avere ricevuto l’informazione istituzionale dell’avvenuto deposito dell’informativa finale a carico di Antonuccio nei cui confronti era stata chiesta una misura cautelare. (ANSA).