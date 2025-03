Agrigento conferita la benemerenza civica al prof. Adelfio Cardinale

Nell’ambito delle attività di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, su iniziativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e del Rotary Club, si è svolto il convegno “Storia della Medicina ad Agrigento, tra passato e futuro”, un evento interessante, caratterizzato da una grande partecipazione, che ha visto la presenza di personalità di autorevole spessore e di importanti relatori.

Nel corso dell’incontro, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha conferito la benemerenza civica al Professor Adelfio Elio Cardinale, che ha contribuito all’arricchimento culturale della Città di Agrigento, avendo, negli anni ’90, in qualità di pro-rettore, cooperato all’istituzione del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento.

Straordinario protagonista della medicina italiana, europea e internazionale, la cui attività scientifica, didattica, di promozione dottrinale e la capacità di organizzare imprese di elevatissimo prestigio nel campo della radiologia e della diagnostica per immagini hanno permesso di diffondere nel mondo il caleidoscopio di primati di Agrigento e della Sicilia in tema di scienza e cultura.Ha promosso e divulgato, nei suoi libri e in numerose conferenze, la conoscenza dei primati scientifici di Agrigento nella scienza medica, primo fra tutti Empedocle.