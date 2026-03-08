Agrigento in festa, al via la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore (FOTO e VIDEO)





Al via questa mattina la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Agrigento è in festa per uno dei più attesi e amati appuntamenti dell’anno. Un evento unico capace di accomunare storie e tradizioni, con una prospettiva rivolta al futuro, all’inclusione e all’integrazione. Tradizione, storia e folklore, elementi unici che contraddistinguono l’identità di Agrigento, si intrecceranno con cultura e innovazione e animeranno la città cavalcando il tema conduttore scelto quest’anno, ovvero “Tradizione di Pace”, quanto mai calzante e significativo a fronte della congiuntura internazionale in corso.

Poco prima delle 11 è cominciata la sfilata dei gruppi Folk Internazionali, Regionali e dei bambini. Il corteo è partito da piazza Pirandello, attraverserà via Atenea fino ad arrivare al Viale della Vittoria. Alle 16 è in programma lo spettacolo dei gruppi folkloristici regionali sul palco di piazza Cavour dove, a seguire, ci sarà il taglio della “Torta della pace” nell’ambito dell’iniziativa “La sagra è donna” con uno spettacolo musicale in onore della donna. Qui il programma completo della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore.

