Agrigento, incontro su “San Gerlando, la storia, il culto, la devozione”

La sezione di Agrigento di Italia Nostra, in occasione della celebrazione della festa del Patrono della Città e dell’Arcidiocesi, organizza una conversazione tra don Vincenzo Lombino, docente alla Facoltà Teologica di Sicilia e lo storico agrigentino dott. Settimio Biondi sul tema “San Gerlando, la storia, il culto, la devozione”.

«Un’iniziativa – spiega la presidente della sezione Adele Falcetta – volta a conoscere la storia e le tradizioni riguardanti il culto di San Gerlando, che interessano non solo ai devoti, ma a tutti, perché facenti parte di una memoria che va mantenuta e coltivata».

L’incontro si terrà venerdì 24 febbraio, alle ore 17.30, nel salone della chiesa San Giuseppe, in via Atenea, ad Agrigento.