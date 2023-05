Agrigento, la denuncia del Codacons: “Le nuove strisce pedonali sono illegali”

Le nuove strisce pedonali nel centro di Agrigento sarebbero fuori legge. A denunciarlo è il Codacons con il responsabile regionale del Dipartimento trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa. Secondo l’associazione dei consumatori gli attraversamenti pedonali insistono in territorio sottoposto a vincoli e sotto giurisdizione della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento e dunque sarebbero illegali.

Si legge nella nota: “L’articolo 40 del codice della strada (d.l.vo. 30 aprile 992 n. 285) nel disciplinare la segnaletica orizzontale, costituita da strisce, frecce e scritte poste sulla pavimentazione stradale per regolare la circolazione stradale, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni circa il comportamento da seguire, rinvia al regolamento per quanto riguarda le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali orizzontali e, nel contempo, vieta, all’articolo 45, l’impiego di segnaletica stradale non conforme a quella stabilita dal codice stesso, dal Regolamento o dai decreti e direttive ministeriali. Il Regolamento del CdS (DPR 16 dicembre 1992 n. 495) afferma testualmente che: gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia. Il decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 777 (II° direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la manutenzione) ha espressamente confermato la cogenza della normativa stradale in ordine alla colorazione degli attraversamenti pedonali oltre all’uniformità su tutto il territorio italiano della colorazione, richiamando l’eventuale responsabilità degli enti proprietari delle strade.