Agrigento, sopralluogo del sindaco a Fontanelle: “Al via lavori”

Sopralluogo del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, nel quartiere di Fontanelle. “Chiedo scusa ai cittadini per il ritardo dei lavori e ho convocato impresa e assessore. Siamo in attesa del materiale per sistemare l’opera e completare lo scavo. Abbiamo provveduto a bonificare l’area dell’ex isola ecologica proprio davanti la scuola Anna Frank. Una situazione che finalmente è stata risolta dopo che la zona è stata dissequestrata temporaneamente. Qui verrà realizzata un’opera di riqualificazione per l’intero quartiere.”

Così l’assessore Principato: “I lavori inizieranno lunedì 13 giugno una volta che arriveranno i materiali nel cantiere. Si risolverà così in venti giorni di lavoro la problematica della buca in viale Sicilia.”