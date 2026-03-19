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Agrigento, tanti fedeli per festeggiare San Giuseppe

Dopo la messa celebrata dal vescovo Damiano si è svolta la tradizionale distribuzione della "Minestra della Fraternità"

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Agrigento festeggia San Giuseppe con una grande partecipazione di fedeli. Fin dal mattino, numerosi agrigentini sono arrivati da ogni parte della città per pregare e rendere omaggio al Santo Patriarca. In una chiesa gremita si è svolto il pontificale presieduto dall’Arcivescovo, alla presenza anche delle autorità civili e militari.

Al termine della funzione religiosa si è tenuta la tradizionale distribuzione della “Minestra della fraternità”, simbolo di condivisione e solidarietà, una tradizione “scolpita nella storia della festa”. A sottolinearne il valore è stato il presidente del comitato, Giuseppe Sanzeri, che ha parlato di una tradizione “autentica” per la comunità.

Grande soddisfazione anche da parte del parroco, Padre Giovanni Scordino, che ha elogiato l’impegno dei giovani coinvolti nell’organizzazione, capaci di restituire alla città una festa sentita e partecipata.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio: alle 17 è prevista la Santa Messa, seguita dalla processione che si snoderà per le vie del centro cittadino.

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