Ai domiciliari con la droga, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un isolano sorpreso a detenere panetti di hashish in casa.

I militari dell’Arma, giunti a casa del soggetto per un controllo della presenza dello stesso, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno notato un atteggiamento molto nervoso e guardingo del soggetto che li ha insospettiti al punto da eseguire una perquisizione domiciliare.Al termine dell’attività i dubbi dei Carabinieri sono risultati fondati in quanto, ben occultati all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 7 panetti da 100 gr. cadauno di hashish per un totale di 700 gr.

La droga veniva prontamente posta sotto sequestro mentre per l’uomo, a seguito dell’esito dell’udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.