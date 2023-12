Aica, l’assemblea dei sindaci approva bilancio d’esercizio 2022

Nella giornata di ieri, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il bilancio d’esercizio di AICA per l’anno 2022.

L’approvazione ha avuto oltre il 54 per cento di consenso dei sindaci presenti, mentre contro tale provvedimento ha votato il sindaco di Favara, astenuto il sindaco di Palma di Montechiaro.

Nel corso della riunione sono state evidenziate diverse criticità, tra cui anche il mancato versamento della quota da parte dei alcuni comuni, tra cui Licata, della somma anticipata dalla Regione e per i quali alcuni enti non hanno proceduto alla votazione dei consigli comunali tenuti a votarne l’approvazione o meno.

Ritardi anche nei pagamenti dei consumi idrici di alcuni comuni che così facendo si trovano a ricoprire la figura sia di creditori che di debitori nei confronti di Aica.

Comunione di intenti comunque tra i diversi organi dell’azienda consortile nel percorso di risanamento dei conti che vedono Aica in sofferenza soprattutto in virtù del costo dell’energia e dell’acquisto dell’acqua dalla società di sovrambito Siciliacque che nei giorni scorsi ha lamentato la lentezza con la quale il gestore idrico agrigentino provvede al pagamento di quanto dovuto.