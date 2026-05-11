Siracusa

Al volante di un’auto risultata rubata, 43enne denunciato per ricettazione

All’interno del veicolo, già restituito al proprietario, sono state rinvenute e sequestrate chiavi alterate, grimaldelli e due centraline universali

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale un 43enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

L’uomo, residente a Francofonte, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri grazie all’analisi dei sistemi di video sorveglianza: la notte di mercoledì, il 43enne, alla guida di un’autovettura Lancia Ypsilon poi risultata provento di un furto commesso la sera del 4 maggio a Vizzini in provincia di Catania, non ottemperava all’alt imposto dai Carabinieri in contrada S. Antonio e, dopo avere abbandonato il mezzo, si dava alla fuga a piedi lungo via Armando Diaz.

All’interno del veicolo, già restituito al proprietario, sono state rinvenute e sequestrate chiavi alterate, grimaldelli e due centraline universali comunemente utilizzate per commettere furti di autovetture.

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