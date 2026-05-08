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Alessandro Cibella nominato Coordinatore Provinciale di Unicoop Sicilia per la provincia di Agrigento

La nomina, che aggiorna la governance territoriale dell’associazione, giunge in un momento di particolare dinamicità per il mondo della cooperazione sociale nel Mezzogiorno.

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Unicoop Sicilia, associazione di rappresentanza per le cooperative sociali e centrale delle cooperative, ha rinnovato i propri organi provinciali nominando Alessandro Cibella quale Coordinatore Provinciale per la provincia di Agrigento.

Cibella, figura di riferimento nel panorama della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro in Sicilia, assume l’incarico con determinazione e senso di responsabilità. Il neocoordinatore ha dichiarato di voler impegnarsi con concretezza e metodo per far crescere la presenza di Unicoop sul territorio agrigentino, ampliando la rete delle cooperative aderenti e rafforzando i servizi messi a disposizione delle realtà già associate.

«Assumo questo ruolo con grande responsabilità e con la piena consapevolezza delle aspettative che esso comporta. Il mio impegno sarà orientato a fare di Unicoop un punto di riferimento reale e autorevole per le cooperative sociali della provincia, contribuendo in modo costruttivo allo sviluppo del terzo settore nel territorio agrigentino.»

Cibella intende lavorare per consolidare le sinergie tra le cooperative associate, favorire lo scambio di buone pratiche e accompagnare le realtà del territorio nei processi di sviluppo organizzativo e progettuale.

Nel dare comunicazione della nomina, Alessandro Cibella ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Regionale Felice Coppolino e all’intero direttivo regionale di Unicoop Sicilia per la fiducia accordatagli, sottolineando come tale riconoscimento rappresenti per lui uno stimolo ulteriore ad agire con serietà e visione nel perseguimento degli obiettivi associativi.

L’aggiornamento degli organi provinciali di Unicoop Sicilia segna dunque per la provincia di Agrigento l’apertura di una nuova fase, nella quale il coordinamento locale sarà chiamato a tradurre in azioni concrete la missione dell’associazione: sostenere, valorizzare e rappresentare le cooperative sociali come protagoniste dello sviluppo comunitario e dell’inclusione sociale nel territorio siciliano.

In tale prospettiva, il Coordinatore Provinciale Cibella opererà in stretta sinergia con il Presidente dell’Unione delle Cooperative della Provincia di Agrigento Avvocato Calogero Termini. La collaborazione tra i due organismi rappresenta un asse strategico fondamentale: lavorando congiuntamente, Unicoop punta ad affermare e accrescere la propria presenza sul territorio agrigentino, ampliando la base associativa e consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento imprescindibile per tutte le realtà cooperative della provincia.

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