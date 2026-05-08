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SuperEnalotto, a Milena realizzato un “5” da oltre 97mila euro

La visita presso presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Pellitteri” situato in Via Caltanissetta, 77.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

La Sicilia baciata dalla fortuna grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 7 maggio 2026 a Milena, in provincia di Caltanissetta, è stato realizzato un “5” da 97.033,26 euro presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Pellitteri” situato in Via Caltanissetta, 77.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 8 maggio, sale a 161,4 milioni di euro.

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