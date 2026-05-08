Trapani

Promettevano sesso e poi derubavano i clienti, due arresti 

Una volta giunte in un B&B le vittime, mediante raggiri e anche minacce e percosse, venivano rapinate

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri di Valderice hanno arrestato e portato in carcere, su ordine del gip di Trapani un uomo e una donna, accusati di truffa, rapina, lesioni personali, furto, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione illecita di stupefacenti, insolvenza fraudolenta e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I due, dice l’accusa, adescavano, tramite falsi annunci su piattaforme di incontri on line le vittime con la promessa di prestazioni sessuali. Una volta giunte in un B&B le vittime, mediante raggiri e anche minacce e percosse, venivano rapinate.

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