Promettevano sesso e poi derubavano i clienti, due arresti 

I carabinieri di Valderice hanno arrestato e portato in carcere, su ordine del gip di Trapani un uomo e una donna, accusati di truffa, rapina, lesioni personali, furto, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione illecita di stupefacenti, insolvenza fraudolenta e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I due, dice l’accusa, adescavano, tramite falsi annunci su piattaforme di incontri on line le vittime con la promessa di prestazioni sessuali. Una volta giunte in un B&B le vittime, mediante raggiri e anche minacce e percosse, venivano rapinate.