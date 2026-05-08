Agrigento

Elezioni, comizio elettorale a Porta di Ponte del candidato Gentile insieme a Cateno De Luca

Nel corso dell’incontro saranno illustrati ai cittadini i punti programmatici e la visione amministrativa per il futuro della città di Agrigento

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Lunedì 11 maggio, alle ore 18, presso Porta di Ponte, nel cuore di Agrigento e ingresso naturale di via Atenea, ospiterà il comizio elettorale del candidato sindaco Luigi Gentile insieme all’onorevole Cateno De Luca, leader del movimento Sud Chiama Nord.
L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Nel corso dell’incontro saranno illustrati ai cittadini i punti programmatici e la visione amministrativa per il futuro della città di Agrigento.
“Finalmente un Sindaco!” è lo slogan dell’iniziativa che vedrà insieme Luigi Gentile e Cateno De Luca in un confronto aperto sui temi dello sviluppo, della vivibilità urbana, dei servizi e del rilancio economico e sociale di Agrigento.

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