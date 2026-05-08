Scontro tra auto e scooter a Porta di Ponte, 60enne in ospedale 

Incidente stradale nel centro di Agrigento, nei pressi di Porta di Ponte. Nello scontro coinvolti un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote.

Il 60enne è finito a terra ed ha sbattuto la testa. A dare i primi soccorsi un operatore della Croce Rossa libero dal servizio. Successivamente il ferito è stato trasferito con un’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del sinistro.