All’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina la messa interforze

Un momento di grande importanza, di ispirazione e riflessione per chiedere protezione, forza e guida per tutti coloro che servono con dedizione e coraggio.

Pubblicato 56 minuti fa
Si è svolta presso l’Eremo Santuario di S.Rosalia alla Quisquina, la Solenne Concelebrazione Interforze presieduta dal Primo Cappellano Capo Don Salvatore Falzone alla presenza dell’Arciprete Don Giuseppe Alotto, del Sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore, dei vertici e delle diverse componenti delle Forze Armate di Polizia, dei Corpi dello Stato e delle Associazioni.

Un momento di grande importanza, di ispirazione e riflessione per chiedere protezione, forza e guida per tutti coloro che servono con dedizione e coraggio.

Nella magistrale omelia è stato fatto emergere l’impegno straordinario delle Forze Armate e di Polizia, dei Corpi dello Stato, nell’aiutare tutti noi a fare ciò che ciascuno deve, prendendosi cura del territorio, dell’ambiente e di tutto ciò che ci riguarda, ciascuno secondo il proprio ruolo e grado ma con la stessa diligenza e con lo stesso amore.

La Santa Messa è stata animata dall’eccellente Chorus Schola Cantorum Quisquinae.

