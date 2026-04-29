Amministrative 2026, sfida a tre a Casteltermini: ecco tutte le liste

Tre candidati sindaco, tre generazioni diverse, si sfidano a Casteltermini per queste elezioni amministrative 2026. Come ampiamente annunciato a sottoporsi al giudizio degli elettori saranno il primo cittadino uscente, Gioacchino Nicastro (Fratelli d’Italia), Costantino Ripepe (civico di centrodestra), imprenditore trentenne figlio del già consigliere provinciale Arturo e già candidato sindaco nel 2020 e Pasquale Mancuso, docente (civico). Si tratta di un comune in cui non vi è possibilità di ballottaggio, quindi vincerà semplicemente chi prenderà più voti.

Tre le liste, una per candidato.

Uniti per Casteltermini-Adesso si può (Gioacchino Nicastro sindaco): Marcella Di Marco (detta De Marco), Angelo Tommaso Faraone, Francesco Maria Firrera, Francesco Salvatore (detto Franco) Magrì, Antonino Pio (detto Nino) Mattina, Denise Noto, Alessandra Palmeri, Serafina (detta Fifa) Sardo, Teresa Saporito, Carmelo Sciarrabone e Carmine Giuseppe Pio Scozzari.

Il futuro è adesso (Costantino Ripepe sindaco): Giuseppe Dolore, Paola Di liberto, Giovanni Antinoro, Maria Antonietta Chiavetta, Massimo Pizzurro, Salvatore Scozzari, Antonella Centinaro, Rosy De Marco, Sergio Genuardi, Sandra Biondolillo, Vanessa Licata, Massimiano Rosselli.

Assessori disegnati Maria Antonietta Chiavetta e Salvatore Scozzari.

Officina di impegno civico (Pasquale Mancuso sindaco): Michela Pia Lucia Agnello, Gaetano Buono, Alessia Capozza, Fabio Massimo Catalano, Rossella De Marco, Monica Pompea Di Martino, Agostino Droga, Pietro Minardi, Antony Mondello, Salvatore Puleo, Giuseppe Pio Spinello e Miriam Pia Spoto.

Gli assessori designati: Rossella De Marco e Alessandro Licata.