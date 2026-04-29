Agrigento

Agrigento, l’1 maggio raccolta regolare dei rifiuti

Nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 sarà garantito il regolare svolgimento della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Si informa la cittadinanza che nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 sarà garantito il regolare svolgimento della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche seguirà il normale calendario di conferimento previsto per la giornata di venerdì. Si comunica, tuttavia, che nella medesima giornata di venerdì 1 maggio il servizio di Isola Ecologica Mobile presso la frazione di Villaggio Peruzzo sarà sospeso.

A partire da sabato 2 maggio 2026 e fino al 20 settembre 2026, entreranno in vigore nuove modalità di conferimento presso le isole mobili nelle frazioni di Villaggio Peruzzo (turno del venerdì) e Villaggio Mosè (turno del sabato). In tali postazioni sarà possibile conferire esclusivamente: Indumenti usati; Sfalci di potatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Quantitativo massimo per utente: n. 3 sacchi. Tipologia sacchi: trasparenti (per consentire l’ispezione visiva). Capacità: 120 litri (dimensioni standard 70 *110cm). Il servizio avrà inizio alle ore 07:00 e proseguirà fino al raggiungimento della capacità massima di carico dei mezzi impiegati e, in ogni caso, non oltre le ore 10:30. 

L’Amministrazione invita l’utenza a collaborare attivamente per il mantenimento del decoro urbano, rispettando rigorosamente le nuove quantità e modalità di imballaggio degli sfalci per evitare disagi durante le operazioni di svuotamento. Si fa divieto assoluto di abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere in prossimità delle aree in cui staziona l’isola ecologica mobile. Manteniamo alta l’attenzione sulla gestione del “verde derivante dalle utenze domestiche” in vista della stagione estiva – sottolinea l’Ufficio Ecologia – definendo regole chiare per il conferimento, così da assicurare a tutti un servizio efficiente e ordinato.

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