Elezioni Raffadali, Silvio Cuffaro a La Vardera: “le sue parole meritano chiarezza”

“Le recenti dichiarazioni dell’onorevole Ismaele La Vardera, che parlano di “sfida alla dinastia” e di “necessità di democrazia”, impongono una riflessione seria e responsabile. Si tratta di parole forti, che tuttavia rischiano di rimanere semplici slogan se non accompagnate da coerenza e da un reale rispetto per il territorio”. A parlare è il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro a margine delle dichiarazioni del deputato La Vardera designato vicesindaco dalla candidata a sindaco Sabrina Mangione.

“La democrazia, infatti, non si tutela attraverso candidature calate dall’alto, né trasformando una comunità come Raffadali in un terreno di scontro simbolico tra nomi e schieramenti. Al contrario, essa si costruisce giorno dopo giorno, con presenza concreta, conoscenza del territorio e impegno costante. In questo contesto, la candidatura di Sabrina Mangione dovrebbe rappresentare un progetto credibile, radicato e vicino ai cittadini. Tuttavia, la scelta compiuta sembra restituire un’impressione diversa: quella di un territorio utilizzato come palcoscenico per una sfida mediatica, più funzionale alla visibilità personale che agli interessi della comunità”, prosegue Cuffaro. “Emergono inoltre evidenti elementi di contraddizione. Se, come dichiarato, numerosi candidati avrebbero richiesto la disponibilità dell’onorevole La Vardera ricevendo un rifiuto, ci si chiede per quale ragione proprio Raffadali rappresenti un’eccezione. Si tratta di spirito di servizio o di convenienza politica? Di un reale impegno per la democrazia o di un’occasione per accendere i riflettori? Non è in discussione il diritto alla partecipazione politica, bensì il senso e la coerenza delle scelte. Un deputato regionale esercita già un ruolo rilevante e ben definito: legiferare, approfondire e incidere sui problemi concreti dei cittadini. Non vi è necessità di sovrapporre a tale funzione una presenza nelle dinamiche elettorali locali al solo fine di dimostrare il proprio valore. Il rischio, in questi casi, è che la politica venga ridotta a narrazione, a scontro simbolico, a una “caciara” costruita ad arte, lontana dai bisogni reali delle persone. I cittadini di Raffadali meritano ben altro”, continua il sindaco Cuffaro che sottolinea: “Meritano rappresentanti che conoscano davvero il territorio, che lo vivano quotidianamente e che sappiano intervenire con competenza e responsabilità. Non figure di passaggio, presenti solo temporaneamente e destinate a lasciare dietro di sé più rumore che risultati. La democrazia non ha bisogno di passerelle, ma di serietà, coerenza e rispetto. Tutto il resto è propaganda”.