Anfop Sicilia, Joseph Zambito è il nuovo presidente

Nel corso dell’odierna Assemblea regionale di ANFOP Sicilia – Associazione Datoriale degli Enti di Formazione e delle Agenzie per il Lavoro – sono stati rinnovate le cariche sociali. Presidente di Anfop Sicilia è stato eletto Joseph Zambito, già socio fondatore della stessa organizzazione e da diversi anni impegnato nella tutela del comparto della Formazione Professionale. All’unanimità di una sessantina di Enti, oltre a Joseph Zambito (Presidente), è stato designato anche il consiglio direttivo composto da Mirella Oddo (vice-presidente) Danilo Ficarra (segretario), Tuccio Veronica, Crispi Giovanni, Pino Minio, Romano Vincenzo, Marcello Di Pollina e Alessandro Cibella.

L’assemblea degli associati ringrazia Gabriele Albergoni, ex presidente, che ha brillantemente rappresentato gli interessi legittimi sugli argomenti inerenti la Formazione Professionale, l’Istruzione e Obbligo Formativo. “Col collega e fraterno amico Albergoni, oggi Vice presidente di Cenfop Sicilia, continueremo a collaborare e assieme altre Organizzazioni datoriali, in queste settimane – afferma Zambito – ci adopereremo per rilanciare un sano e costruttivo confronto con le parti sociali, cercando anche di dare un forte stimolo all’Amministrazione Regionale nell’attivare iniziative per lo sviluppo delle Politiche Attive per il Lavoro. In tale contesto, riteniamo fondamentale il ruolo della formazione professionale in Sicilia, proprio nell’anno Europeo delle Competenze. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) offre tantissime opportunità progettuali per promuovere, anche in stretta sinergia con le imprese siciliane, l’occupazione giovanile e la riqualificazione del personale. Vogliamo ulteriormente far crescere la nostra Associazione e pertanto invitiamo i nostri colleghi a visitare il sito www.anfop.it ; Tutti insieme possiamo fare la differenza!