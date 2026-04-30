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Ad Aragona terzo appuntamento con “Gessi e Zolfare”

In programma un'escursione al Parco minerario

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si svolgerà sabato 2 maggio ad Aragona, a partire dalle ore 9.30, la terza giornata del programma “Gessi e Zolfare”, organizzato dal WWF-Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa col patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Regione Siciliana-Sistema delle Aree Naturali Protette e Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. L’incontro avrà come tema “Il parco delle miniere di Aragona tra paesaggio, natura, geologia e memoria storica”, e si svolgerà in collaborazione con l’Associazione “Mintini”. E’ prevista un’escursione al Parco naturalistico e minerario della Montagna di Aragona (che dista circa 6 Km dal centro abitato) condotta dal Geologo Dott. Giuseppe Chiarelli, in un’area di grande importanza storica, nota anche per le miniere nelle quali lavorò Stefano Pirandello, padre dello scrittore. E’ un percorso che ricostruisce il lavoro e il periodo storico dello sfruttamento delle miniere di zolfo, la difficile situazione socio-economica dell’epoca e le durissime condizioni di lavoro di “carusi” e zolfatai. Proprio qui, nella miniera Taccia-Caci che fa parte del Parco, è ambientata la celeberrima novella di Pirandello “Ciaula scopre la luna”.

“E’ una tappa importante di questo programma per la valorizzazione del patrimonio storico-minerario della zona” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino “ed è il motivo che ci ha spinti a patrocinare l’iniziativa della Riserva di Torre Salsa del WWF per far conoscere meglio questa risorsa storico-culturale”.

La giornata darà diritto a crediti formativi per i partecipanti iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.

Ricordiamo che il quarto ed ultimo evento del programma si svolgerà domenica 10 maggio nella istituenda riserva di Punta Bianca con “Il patrimonio speleo-minerario della Riserva Naturale Punta Bianca”, e l’escursione naturalistica sul percorso Castello Chiaramontano-costa Vincenzina. 

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