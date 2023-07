Aree isolate dalla rete telefonica, da oggi attivo alle Pergole ponte radio Tim

Da oggi pomeriggio sarà attivo un ponte radio che toglierà dall’ isolamento la zona delle Pergole.

Grazie all’impegno e la determinazione di Francesco Consiglio, Presidente dell’Associazione Sportiva e Culturale Torre di Monterosso – Pergole , dal pomeriggio di oggi sarà attivato un ponte radio della Tim, che garantirà la ricezione del segnale all’intera zona delle Pergole e il potenziamento delle zone limitrofe.

“Possiamo affermare che si tratta di un risultato storico- dichiara Francesco Consiglio- che pone fine ad un disservizio che ha impedito finora ai residenti e ai frequentatori della zona di fruire di un servizio indispensabile con particolare penalizzazione per le attività commerciali nate negli ultimi anni. Per quanto ovvio, precisiamo, che l’istallazione del ponte radio non comporta nessun rischio per la salute dei residenti poiché lo stesso risponde agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Una iniziativa che valorizza ulteriormente l’intera zona, migliorandone la qualità dei servizi anche in termini di sicurezza nella gestione di eventuali emergenze. Un ringraziamento- conclude Consiglio- lo rivolto all’amico Casimiro Gaetano Castronovo e alle istituzioni locali, in particolare all’amministrazione comunale di Realmonte, nella persona dell’ Assessore Domenico Coco, al progettista Radio TIM Piero Guzzetta, al Referente Tim Salvatore Cianciolo, alla ditta istallatrice COMITEL e alla ditta MEDIACOM di Marsala. Il prossimo impegno che ci poniamo- dice Consiglio- sara quella di installare giù in spiaggia un defibrillatore cardiaco salva vita”.