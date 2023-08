Armi e droga nascosti in un garage: arrestato 22enne

I carabinieri di Palermo hanno arrestato un 22enne del popolare quartiere Zen 2 con l’accusa di detenzione illegale di munizioni e armi, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane allontanarsi dalla propria abitazione con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo a controllo, trovandolo in possesso di un sacchetto di plastica contente un fucile a canne mozze calibro 12 e di una doppietta calibro 16 con matricola abrasa. La perquisizione eseguita nella sua abitazione ha permesso inoltre di rinvenire una spada katana, più di 40 dosi di hashish e quasi 350 euro in contanti. Il fratello dell’indagato, un 19enne, è stato trovato inoltre in possesso di diverso materiale destinato all’allestimento di una serra indoor. Denunciato a piede libero inoltre una 36enne che deteneva illegalmente a casa una pistola calibro 6.35 e diverse munizioni. I controlli estesi all’interno di alcuni garage del quartiere hanno portato alla scoperta di un fucile a canne mozze calibro 12, una pistola a salve, diverse cartucce, un bilancino di precisione e più di 200 grammi tra marijuana e hashish, già suddivisi in dosi.