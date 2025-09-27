Palermo

Arrestato sessantenne per detenzione di materiale pedopornografico 

L'uomo e' stato trovato in possesso di una pistola a salve Beretta 92 FS priva del tappo rosso, completa di due caricatori e numerose cartucce a salve e distintivi di polizia

Pubblicato 21 ore fa
Da Redazione

Il personale del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Sicilia Occidentale, in seguito ad una serie di accertamenti investigativi, ha eseguito una perquisizione personale, locale ed informatica, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a seguito della quale e’ stato tratto in arresto un uomo di 60 anni per la detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Nel corso delle operazioni, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi dispositivi informatici – hard disk, pen drive e smartphone – all’interno dei quali gli operatori della Polizia Postale hanno individuato circa 1.200 file a contenuto pedopornografico, in larga parte raffiguranti minori infraquattordicenni.

 L’uomo, portatore di handicap in situazione di gravita’, e’ stato inoltre trovato in possesso di una pistola a salve Beretta 92 FS priva del tappo rosso, completa di due caricatori e numerose cartucce a salve, nonche’ di diversi oggetti e segni distintivi idonei a simulare funzioni di polizia, tra cui distintivi di qualifica, manette, paletta e lampeggiante. Tutto il materiale e’ stato sequestrato e il sessantenne e’ stato deferito all’Autorita’ giudiziaria anche per possesso di segni distintivi contraffatti. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

