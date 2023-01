Arresto Messina Denaro, procuratore De Lucia: “Applausi cittadini segnale importante”

Gli applausi dei cittadini palermitani all’arresto di Messina Denaro “Sono per noi un segnale importante, fermo restando che il nostro lavoro lo facciamo comunque e lo facciamo anche meglio in silenzio, però sapere che larga parte, la quasi totalità della città di Palermo è dalla parte dell’antimafia è un segnale d’incoraggiamento per tutti quelli che si sono sacrificati in questi anni”. Così su Rai Radio1 all’interno dello Speciale Che giorno è condotto da Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia che ha coordinato con il procuratore aggiunto Paolo Guido l’operazione che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro.